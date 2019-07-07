Французская компания Arianespace сегодня запустит на орбиту спутник для вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов

Запуск будет произведен с космодрома Куру во французской Гвиане. Изначально он должен был состояться в минувшую пятницу, но из-за погодных условий полет пришлось отложить. В Arianespace рассчитывают, что сегодня легкая ракета Vega все же будет запущена. Она должна доставить на орбиту один из двух спутников оптической разведки Falcon Eye 1 – «Соколиный глаз». Эти аппараты Объединенные Арабские Эмираты заказали у Airbus еще в 2014 году. По условиям договора, корпорация должна была создать всю наземную инфраструктуру и обучить специалистов ОАЭ, чтобы те смогли управлять спутниками. Аппараты весят более тонны, срок их эксплуатации составляет 5 лет. Спутники расположатся на низкой орбите. Они оборудованы оптикой высокого разрешения. Напомню, что в октябре прошлого года ОАЭ запустили на орбиту «первый арабский спутник» — аппарат был изготовлен исключительно силами эмиратских ученых и инженеров.

Как отмечается, ОАЭ в последние годы вкладывает значительные средства в развитие своей космической программы. В скором времени на МКС должен отправится первый космонавт из эмиратов