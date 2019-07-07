В Греции сегодня пройдут досрочные парламентские выборы

Победу на выборах опросы и аналитики отдают крупнейшей оппозиционной правой партии «Новая демократия». Она обошла правящую «СИРИЗУ» на выборах в Европарламент в мае и намерена закрепить успех. Отмечу, что именно в связи с неудовлетворительным результатом правящей партии власти Греции в июне распустили парламент и назначили досрочные выборы. Около 40 процентов, согласно опросам, готово сегодня поддержать Новую демократию во главе с Кириакосом Мицотакисом. Тогда как менее 30ти отдаёт предпочтение «Сиризе», которой руководит премьер Алексис Ципрас. Если оппозиция получит такую поддержку избирателей, она сможет занять больше половины мест в парламенте. Лидер партии Мицотакис заявил, что у него уже есть готовое правительство. Падение популярности «Сиризы» связывают с тем, что правительство не выполнило все обещания. В стране самый высокий в ЕС уровень безработицы. Многим грекам приходится тратить на жильё больше 40процентов своего дохода.

Мицотакис по мнению аналитиков, скорее всего, станет следующим премьером. Он обещал, что его главной задачей во власти будет восстановление экономики. Отношения с Россией при новом главе правительства Греции вряд ли ухудшатся, полагают эксперты.