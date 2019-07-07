Британский посол в США в письмах начальству называл Дональда Трампа ни на что не способным

Об этом пишет британская газета Daily Mail, которая утверждает, что получила доступ к конфиденциальной переписке. Ее подлинность подтвердил источник американского телеканала CNN в британском правительстве. По сведениям издания, посол Ким Дарроч писал британскому МИДу, что карьера Трампа может окончиться позором, а конфликты в Белом доме описывал как драки на ножах. В британском МИДе отметили, что послам платят за откровенность, но их мнение не обязательно совпадает с мнением правительства.