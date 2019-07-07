Митинг обманутых дольщиков пройдет сегодня в подмосковном Красногорске

На митинге обсудят проблему долгостроев. И призовут подмосковные власти предоставить давно обещанные квартиры. Инициаторы митинга — дольщики двух домов жилого комплекса Пятницкие кварталы в Красногорске. Люди недовольны тем, что застройщик в очередной раз перенёс сроки сдачи квартир. Дольщики попросили набраться терпения ещё минимум на год. Комплекс начали строить 5 лет назад. Часть домов ввели в эксплуатацию. А вот со второй очередью стройка встала. ЖК возводят неподалёку от Пятницкого шоссе, возле деревни Сабурово в Красногорском городском округе. Лозунг комплекса «Кварталы хороших историй» пока себя не оправдывает для многих семей, которые ждут квартиры, а также тех, кто получил ключи, но до сих пор вынужден возить детей в московские школы и детские сады. На митинг пригласили обманутых дольщиков других долгостроев Московской области, а также все политические силы региона.

Акция согласована.