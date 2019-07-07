Иран сегодня фактически выйдет из ядерной сделки

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави ранее назвал отказ от части обязательств по ядерной сделке обратимым – в Тегеране заявляют, что европейские страны могут спасти сделку, если согласятся торговать с Ираном в обход американских санкций. На этом фоне Россия, страны ЕС и Китай призывают Иран вернуться к соблюдению взятых на себя обязательств. В МАГАТЭ подтвердили, что Иран нарастила запасы низкообогащенного урана выше пределов, установленных договором от 2015-го. Сегодня истекает ультиматум Ирана по участию в Совместном всеобъемлющем плане действий, призванном гарантировать мирный характер иранской ядерной программы. Вслед за этим республика намерена сокращать свои обязательства, сообщило ранее агентство Tasnim. Следующим шагом станет обогащение урана сверх допустимого соглашением уровня. В мае прошлого года о выходе из СВПД объявил Белый дом, а вслед за этим произошло восстановление американских санкций. Ядерная сделка требовала от Ирана сократить запасы и отказаться от производства высокообогащенного урана и оружейного плутония. В обмен на это международным инспекторам был разрешен мониторинг деятельности ядерных объектов с целью исключить военные аспекты в иранской ядерной программе.

Ядерную сделку заключили 4 года назад с Ираном пять стран-постоянных членов Совбеза ООН, включая Россию, а также Германия. Тегеран брал на себя обязательства свернуть ракетно-ядерную программу в обмен на снятие санкций. США вышли из сделки и возобновили ограничения.