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04:06, 07 июля 2019

В Турции при обыске нашли радиоактивные материалы стоимостью 72 миллиона долларов

Вещество под названием калифорний было обнаружено в машине. Автомобиль остановили сотрудники управления безопасности по борьбе с контрабандой и организованной преступностью. Как сообщают местные СМИ, возбуждено дело в отношении пяти подозреваемых. Калифорний применяется для изготовления боеголовок ядерного оружия и для работы атомных электростанций, но в Турции нет действующих АЭС. Первую в стране атомную электростанцию строят российские специалисты.



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