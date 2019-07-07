В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов

Как пишет издание «Фонтанка», отказы в регистрации избиркомы печатают пачками. Причинами члены комиссии называют отсутствие нужных документов, хотя кандидаты уверяют, что их сдавали. Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.

Муниципальные выборы должны пройти 8 сентября одновременно с выборами губернатора Петербурга.