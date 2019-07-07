В Турции при обыске нашли радиоактивные материалы стоимостью 72 миллиона долларов

Вещество под названием калифорний было обнаружено в машине. Автомобиль остановили сотрудники управления безопасности по борьбе с контрабандой и организованной преступностью. Как сообщают местные СМИ, возбуждено дело в отношении пяти подозреваемых. Калифорний применяется для изготовления боеголовок ядерного оружия и для работы атомных электростанций, но в Турции нет действующих АЭС. Первую в стране атомную электростанцию строят российские специалисты.