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00:05, 07 июля 2019

В Петербурге простились с подводниками погибшими при пожаре на секретном глубоководном аппарате в Баренцевом море

Похороны прошли в закрытом режиме, к месту погребения на  Серафимовском кладбище допустили только членов семьи, сослуживцев и близких друзей. То, что на похоронах не было ни президента, ни министра обороны, можно объяснить нежеланием властей привлекать повышенное общественное внимание к этой трагедии. Так считает политолог Леонид Давыдов.

Похоронили подводников возле мемориала погибшим на АПЛ «Курск».



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