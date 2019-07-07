С сегодняшнего дня начнется погрузка российских комплексов С-400 для отправки их в Турцию

В Вашингтоне требовали от Анкары отказаться от сделки.

Первую зенитно ракетную систему С-400 погрузят в транспортный самолет уже сегодня, а на неделе ее отправят в Турцию. Анкара не собирается отказываться от контракта стоимостью 2,5 миллиарда долларов – об этом неоднократно заявляли власти в ответ на угрозы со стороны США. Последний раз в Вашингтоне напомнили о том, что Турции грозят санкции в соответствии с законом о противодействии противникам Америки, несколько дней назад. Там отметили, что страна может не получит истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, ей также не дадут участвовать в программе по их производству. Напомню, что закон, которым руководствуются США, позволяет вводить санкции за сотрудничество с оборонно-промышленной отраслью России. Что касается поставок в Турцию С-400, Анкару предупреждали, что этот комплекс несовместим с системами НАТО, в том числе с F-35.

Турция — вторая страна в мире после Китая, которая получит С-400. Из-за этого контракта, а также покупки истребителей Су-35, КНР попала под американские санкции.