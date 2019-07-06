Один из граждан России, задержанных в Ливии по делу о вмешательстве в выборы, связан со структурами Евгения Пригожина

Как выяснили издание «Проект» и Би-би-си, россиянина зовут Максим Шугалей, он – политтехнолог из Санкт-Петербурга и работал в интересах Пригожина на президентских выборах в Мадагаскаре. Источник Би-би-си также назвал имя второго задержанного. Это гражданин России арабского происхождения Самер Хасан Суэйфан, работавший переводчиком. В российском Фонде защиты национальных ценностей утверждают, что их сотрудники проводили в Ливии соцопросы и не вмешивались в электоральные процессы с этой стране. Задержанные находятся под стражей с мая этого года