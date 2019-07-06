Подозреваемая в истязаниях семилетней девочки из Ингушетии арестована. Об этом ТАСС сообщил представитель республиканского управления СК. 35-летняя жительница города Сунжа приходится ребенку родной тетей. Ее проверят на употребление наркотиков и вменяемость. Сама девочка после операции в Детской республиканской больнице переведена в Москву, в клинику Леонида Рошаля. При обследовании у ребенка также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Опасность ампутации руки сохраняется.