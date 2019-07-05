В Петербурге сегодня простились с  14 подводниками, погибшими при пожаре в Баренцевом море

В Петербурге сегодня простились с 14 подводниками, погибшими при пожаре на секретном глубоководном аппарате в Баренцевом море. Похороны прошли в закрытом режиме, к месту погребения на Серафимовском кладбище допустили только членов семьи, сослуживцев и близких друзей.

То, что на похоронах не было ни президента, ни министра обороны, можно объяснить нежеланием властей привлекать повышенное общественное внимание к этой трагедии. Так считает политолог Леонид Давыдов.

Похоронили подводников возле мемориала погибшим на АПЛ «Курск».