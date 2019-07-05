Марш в поддержку сестер Хачатурян прошел сегодня в Ереване

Как передает ТАСС, на призыв организаторов откликнулось больше 100 жителей столицы Армении. Марш закончился на ступенях кинотеатра «Москва» призывом поддержать сестер Хачатурян. Три девушки обвиняются в убийстве своего отца. Сами они утверждают, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Сестры в настоящее время освобождены из под стражи но им запрещены определенные действия. Следствие пока не окончено. Одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян прошли и в Москве, на Болотной площади. Участница акции Зара Мхитарян считает, что уголовное преследование девушек недопустимо. По словам Мхитарян, обвинения в адрес сестер вызывает негодование всего армянского народа.