По меньшей мере 20 человек получили ранения при взрыве в  городе Плантейшн во  Флориде

Как сообщают местные телеканалы, взрыв произошел рядом с торговым центром. По другим данным, взрыв прогремел в расположенной в торговом центре пиццерии, которая была полностью разрушена. Выбиты окна в фитнес-клубе, находящемся поблизости. Как передает NBC, из-за взрыва рухнула крыша торгового центра, повреждены автомобили на стоянке. Полиция сообщила, что все магазины и офисы рядом с местом происшествия закрыты до особого распоряжения властей. Предварительная версия случившегося — взрыв газа.