Власти Калифорнии оценивают ущерб от двух сильных землетрясений в четверг и пятницу

Начальник службы пожарной охраны округа Керн в прямом эфире местного телевидения заявил, что информации о жертвах по прежнему нет. В городе Риджкрест проводится поисковая операция. Сведений о серьезных обрушениях не поступало. У пострадавших только легкие травмы. В ряде мест на территории округа на дорогах появились трещины. Имели место повреждения газо— и водопровода, некоторые здания обесточены, но, как утверждает начальник пожарной охраны округа, серьезных проблем на данный момент нет.