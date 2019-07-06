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20:32, 06 июля 2019

Власти Калифорнии оценивают ущерб от двух сильных землетрясений в четверг и пятницу

Начальник службы пожарной охраны округа Керн в прямом эфире местного телевидения заявил, что информации о жертвах по прежнему нет. В городе Риджкрест проводится поисковая операция. Сведений о серьезных обрушениях не поступало. У пострадавших только  легкие травмы. В  ряде мест на территории округа на дорогах появились трещины. Имели место повреждения газо— и  водопровода, некоторые здания обесточены, но, как утверждает начальник пожарной охраны округа, серьезных проблем на данный момент нет.



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