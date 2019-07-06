В Ливии задержаны двое граждан России

Как заявил ТАСС президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, это сотрудники организации социолог Максим Шугалей, и переводчик Самер Хасан Али, у которого двойное российско-иорданское гражданство. По его словам, им предъявлено обвинение во вмешательстве в выборы. В настоящее время они находятся в тюрьме в пригороде Триполи. Малькевич утверждает, что сотрудники фонда в электоральные процессы на территории Ливии не вмешивались и занимались исключительно наблюдением за ситуацией в стране. Ливийские власти никаких заявлений пока не делали.