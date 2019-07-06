Единовременную матпомощь в 10 тыс. руб. уже получили более 22,5 тыс. пострадавших от паводков в Иркутской области. Об этом сообщает правительство региона. Между тем, от пострадавших принято еще 9 тыс. заявлений о помощи. В связи с этим сведения о пострадавших будут перепроверяться муниципалитетами и профильными ведомствами. Больше всего заявлений поступило от жителей Тулуна и Нижнеудинска.