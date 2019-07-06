Число желающих получить матпомощь в связи с паводком в Иркутской области в последние часы заметно выросло. На сегодняшний день региональные власти выплатили единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. 22,5 тысячам человек. К вечеру заявления подали еще почти 3 тыс. пострадавших, главным образом из Тулуна, и Нижнеудинска. В связи с этим, как передает «Интерфакс», областные власти решили перепроверить данные о числе пострадавших.