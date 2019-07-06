Избирательная комиссия Петербурга зарегистрировала трех кандидатов на выборы губернатора

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала трех кандидатов на выборы губернатора северной столицы. Удостоверения получили режиссер, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко, экс-руководитель петербургского «Яблока» Михаил Амосов, а также зампред фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Петербурга (и, как отмечает"Росбалт", племянница Сергея Миронова) — Надежда Тихонова. ВРИО губернатора Петербурга Александр Беглов, который идет на выборы самовыдвиженцем, сегодня не регистрировался.