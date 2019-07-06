Владелец катамарана, затонувшего в  Черном море под Джубгой, пока находится в статусе свидетеля

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, он опрошен по уголовному делу о гибели людей, его свобода не ограничивалась. По делу также проходит судоводитель, он задержан, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Непосредственный владелец судна передал катамаран в аренду другому лицу, поэтому вопрос о его ответственности «будет рассмотрен отдельно». Основной версией опрокидывания катамарана рассматривается перегруз. На нем находились 55 человек, в том числе, 12 детей. Две женщины погибли.