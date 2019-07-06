Подозреваемая в нанесении тяжелых травм семилетней девочке из Ингушетии арестована

Об этом ТАСС сообщил представитель ингушского управления СК. 35-летняя жительница города Сунжа приходится ребенку родной тетей. Задержана она была еще в четверг после возбуждения уголовного дела. Сама девочка после операции в республиканской клинической больнице переведена в Москву, в клинику Леонида Рошаля. Здесь она пробудет 1-2 месяца, поскольку сохраняется опасность ампутации руки. При обследовании у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Подозреваемую в истязаниях девочки проверят на употребление наркотиков и вменяемость.