Сегодня в России начинается новый футбольный сезон

«Зенит» и «Локомотив» встретятся в матче за Суперкубок.

С 2003 года трофей разыгрывают Чемпион и обладатель Кубка России. Безоговорочным лидером здесь является ЦСКА, который побеждал 7 раз. У «Зенита» четыре победы, Локомотив одержал две. Тренер питерской команды Сергей Семак – обладатель достижения, которое почти невозможно повторить. Он становился обладателем Суперкубка в составе трех разных команд – ЦСКА, «Рубина» и собственно «Зенита». Если он добавит к этому списку тренерскую победу, то рекорд станет и вовсе уникальным. Матч пройдет на недавно построенном стадионе «Динамо». Его планировали открыть к весенней части сезона, но агрономы не сумели подготовить газон и первый официальный матч был сыгран в только конце мая. «Динамо» принимало «Арсенал». Сегодня о хозяевах будет напоминать бело-голубые сетки на воротах. Аншлага на трибунах добиться не удалось. Еще два дня назад было продано всего 23 тысячи билетов.

Чемпионат России по футболу стартует 12 июля.