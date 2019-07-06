Министерство транспорта дало руководству «Шереметьево» меньше полутора месяцев для решения проблемы с выдачей багажа

Министерство транспорта дало руководству аэропорта «Шереметьево» меньше полутора месяцев для решения проблемы с выдачей багажа.

Руководству аэропорта сегодня пришлось отвечать за серьёзные сбои с обработкой багажа перед министром транспорта. Евгений Дитрих провёл в Шереметьево совещание и уточнил сроки, в которые проблему необходимо решить. До среды руководство аэропорта должно представить утверждённый план мероприятий по стабилизации ситуации. Кардинально улучшиться она должна к середине августа, надеется министр.

Многочасовые задержки при выдаче и сдаче багажа в Шереметьево возникли больше месяца назад. Там это объясняли пиком туристического сезона, потом изменением технологических процессов. В конце июня случился настоящий коллапс. В аэропорту, как сообщила пресс-служба Шереметьево, скопилось около полутора тысяч чемоданов и больших сумок. Ряд СМИ писали, что к коллапсу привели массовые увольнения грузчиков. Последовала прокурорская проверка. Работы лишились сразу несколько руководителей компании Шереметьево-Хендлинг, которой в последнее время перешли функции по обработке багажа от Аэрофлота.

Московская транспортная прокуратура расследует почти 20 административных дел в связи со случившимся.