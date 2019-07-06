Появились новые подробности о предполагаемом руководителе покушения на Скрипалей

По некоторым данным, он также участвовал в операции в Швейцарии, где пересекался с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Напомню, что их обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери.

Генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, известный также как Сергей Федотов, с 2016 года 5 раз приезжал в Швейцарию. Во время его второй поездки он в частности посетил Всемирное антидопинговое агентство, а также лекцию американского посла. Это выяснили расследователи из группы Bellingcat и издания The Insider, отследив биллинг его телефона. В свою третью и четвертую поездки Сергеев, вероятно, встречался в Швейцарии с Александром Петровым и Русланом Бошировым, они же Мишкин и Чепига, которых Лондон считает отравителями экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Изучив перемещения Сергеева по стране, расследователи делают вывод о том, что он мог готовить покушение на источник ВАДА, сообщивший о применении Россией допинга. Кроме того, не исключено, что в Швейцарии группа Сергеева также пыталась узнать, какую информацию Скрипаль передавал местным спецслужбам. О том, что экс-полковник ГРУ встречался с ними, в своей книге писал британский журналист Марк Урбан. Предположительно, во время этой поездки началась подготовка к отравлению Скрипаля. Как отмечается в расследовании, покушение произошло спустя два месяца после последнего визита группы Сергеева в Швейцарию.

О том, что офицер ГРУ Денис Сергеев связан с покушением на Скрипаля, СМИ сообщали еще в феврале. В конце июня Русская служба BBC выпустила расследование, в котором утверждается, что он координировал действия Петрова и Боширова и связывался с куратором из Москвы.