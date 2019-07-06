Уволенный Минкультом худрук Ярославского театра им. Волкова Евгений Марчелли поставит спектакль в «Сатириконе»

Уволенный Минкультом худрук Ярославского театра имени Волкова Евгений Марчелли поставит спектакль в столичном «Сатириконе». Как сообщили в театре, Марчелли поставит малоизвестную пьесу Островского «Шутники». Главную роль сыграет Константин Райкин. Премьера намечена на декабрь этого года.

Буквально накануне министерство культуры объявило Марчелли выговор из-за конфликта с директором Волковского театра. Сразу после этого Марчелли уволили.