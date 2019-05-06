Фармакологические компании заплатили российским врачам за продвижение своих препаратов в 2018 году более 3 млрд рублей

Фармакологические компании заплатили российским врачам за продвижение своих препаратов в 2018 году более трех миллиардов рублей. Об этом говорится в исследовании РБК отчетов 43-х компаний о так называемой «передаче ценностей» российским специалистам здравоохранения. Вознаграждение 29-ти специалистам превысило 1 миллион рублей каждому. Согласились раскрыть информацию о своих вознаграждениях почти 9,5 тысяч специалистов.