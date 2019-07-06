На выборы губернатора Петербурга зарегистрированы уже три кандидата

Как сообщили «Интерфаксу» в городской избирательной комиссии, это представитель КПРФ, кинорежиссер Владимир Бортко, кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов и выдвиженка «Справедливой России» Надежда Тихонова.

Вопрос о регистрации временного губернатора Александра Беглова – который идет на выборы самовыдвиженцем – пока не рассматривался, и в завтрашней повестке Избиркома не значится.

Всего документы в избирком для регистрации кандидатами в губернаторы сдали 11 претендентов.