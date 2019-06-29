В 18 часов Мосгоризбирком должен был прекратить прием документов для регистрации кандидатами в депутаты МГД

В 18 часов Мосгоризбирком должен был прекратить прием документов, включая подписные листы, для регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Между тем член партии «Яблоко» Сергей Митрохин подозревает в провокации команды политика Любови Соболь, которая пытается не допустить подачи его документов на регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его мнению, штаб юриста ФБК намеренно затягивает процедуру, чтобы кандидат от партии «Яблоко» не успел подать документы.

«В настоящий момент происходит провокация, направленная против меня, с целью не допустить меня до участия в выборах в Мосгордуму по 43 округу. Я приехал два часа назад, до сих пор не могу сдать документы, потому что Любовь Соболь сидит там с 13.00 дня, до сих пор не вышла, и никак не может сдать документы. Иногда она появляется и заявляет своим сторонникам, что у нее там что-то не сходится и извиняется за задержку», — рассказал он. Митрохин предполагает, что таким образом она «умышленно затягивает время» для того, чтобы документы не смогли зарегистрировать до 18.00.

«Я считаю, что это довольно нечистоплотные методы борьбы. Это не первая провокация штаба Соболь против меня, и, наверное, не последняя. Я не хочу давать никаких этических оценок. У них цель — любой ценой не допустить меня до участия в выборах. Я требую от окружной избирательной комиссии округа 43 принять у меня документы до 18.00, как это положено по закону», — подчеркнул он.

Окружные избирательные комиссии столицы в 18.00 субботы завершат прием документов, в том числе подписей избирателей, на регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.

В свою очередь, глава штаба Соболь Николай Ляскин объяснил в интервью «Эхо Москвы» задержку бюрократическими формальностями. А полчаса назад сама Соболь заявила, что ее документы приняты, и процедура завершена.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы будет известен не позднее 17 июля.