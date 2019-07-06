В Петербурге состоялись похороны 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Траурная церемония прошла в закрытом режиме.

Ни министра обороны, ни президента и верховного главнокомандующего на похоронах не было. Политолог Леонид Давыдов считает, что отсутствие главы государства на похоронах может являться попыткой максимально снизить общественное внимание к трагедии.

По официальной версии, 1 июля в аккумуляторном отсеке атомного глубоководного аппарата произошел пожар. По заявлениям официальных лиц, экипаж ценой собственной жизни спас сверхсекретную подлодку. О самой трагедии, как и об именах погибших, стало известно лишь спустя несколько дней. Все подробности объявили государственной тайной.