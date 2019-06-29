В Москве сегодня прошла серия пикетов в защиту сестёр Хачатурян и против домашнего насилия

На акции, к которой присоединились несколько десятков человек, не обошлось без провокаций и задержаний.

Пикеты проходили у скульптурной группы Михаила Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых». В самом начале акции задержали участницу пикета Валентину Лузанову. Поводом стало появление рядом с ней участника паблика «Мужское государство», который вышел держа в руках плакат «Сестры Хачатурян – убийцы». Другой участник неформальной группы рассказал, в чем они оппонируют защитникам Хачатурян.

Полиция позднее задержала еще как минимум троих сторонников этой позиции, мешавших одиночному пикетированию.

Леонид, представитель левого движения «Социалистическая альтернатива», уверен – проблема домашнего насилия в семьях и случай сестер Хачатурян – звенья одной цепи. Участница феминистского движения, представившаяся блогиней Анастасией, сказала, что судить сестер Хачатурян по статье об убийстве по предварительному сговору – это, как минимум, ошибка. Были и представители армянской диаспоры. Зара Мхитарян сказала корреспонденту «Эхо Москвы», что «случай Хачатурян» — нонсенс и результат сложившейся в обществе системы взаимоотношений.

Акции в защиту сестер Хачатурян прошли сегодня не только в столице, но и в двух десятках других российских городов.

Сегодняшние пикеты стали альтернативой неразрешенного властями «Марша сестер». Теперь организаторы пытаются согласовать его проведение на 27 июля.