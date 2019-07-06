У Boeing 737 MAX выявили еще одну уязвимость

По сведениям Bloomberg, европейский авиарегулятор EASA направил список требований, которые Boeing должен выполнить для возобновления полетов. Среди них — устранение проблем с автопилотом, о чем ранее не указывалось применительно к этой модели. Первые четыре требования касаются улучшения программного обеспечения, а также системы обучения пилотов и упоминались, когда речь шла о причинах двух недавних авиакатастроф. После них многие страны приостановили эксплуатацию 737 MAX.