Предполагаемый координатор отравления Скрипалей в Солсбери, генерал-майор ГРУ Сергеев неоднократно ездил в Швейцарию

Предполагаемый координатор отравления Скрипалей в Солсбери, генерал-майор ГРУ Денис Сергеев неоднократно ездил в Швейцарию.

Об этом говорится в расследовании изданий Инсайдер и Bellingcat совместно со швейцарских медиа-холдингом ТАМедиа. Причины визитов Сергеева расследователи не выяснили.

С 16-й по 18-й год он был там, по меньшей мере, пять раз. В частности, в 17-м году Сергеев посетил штаб-квартиру ВАДА, а в прошлом году он в Швейцарии встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых британские власти обвиняют в отравлении Скрипалей. По данным расследователей, Сергеев также побывал на лыжном курорте Ле Же, в федеральной политехнической школе Лозанны, а также посетил лекцию бывшего американского посла в Швейцарии.

В конце июня Би-би-си выпустило свое расследование, согласно которому, именно Сергеев руководил действиями Петрова и Боширова в Солсбери и связывался с куратором из Москвы.