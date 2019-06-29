В 18:00 Мосгоризбирком прекратит прием документов, включая подписные листы, для регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. Между тем один из претендентов, представитель «Яблока» Сергей Митрохин утверждает, что штаб юриста ФБК Любови Соболь препятствует сдаче его документов. Митрохин считает, что таким образом штаб ФБК намеренно затягивает процедуру, чтобы помешать соперникам.

В свою очередь, глава штаба Соболь Николай Ляскин объяснил в интервью «Эхо Москвы» задержку формальностями процедуры.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы будет известен не позднее 17 июля.