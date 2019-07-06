Команды из стран входящих в ЕврАзЭС могут пополнить Российскую Премьер-Лигу

В Москву накануне матча на Суперкубок между Зенитом и Локомотивом приехали функционеры из Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении. Об этом сообщает Спорт-Экспресс. Заявленная тема встречи – взаимодействие между дивизионами. Эксперты полагают, что могла обсуждаться возможность включения команд из этих стран в РПЛ. В июне общее собрание лиги приняло решение о расширении дивизиона до 18 команд, но затем оно было отложено. В России недостаточно клубов с соответствующим финансированием и приемлимой инфраструктурой. Президент ЦСКА Евгений Гиннер предложил расширить РПЛ за счет крепких команд из сопредельных стран, приведя пример участия в Английской Лиге команд из Уэльса. Существует и пример вполне успешной Континентальной хоккейной лиги, где играют и клубы из соседних стран и из дальнего зарубежья.

Владельцы российских клубов выступают за увеличение количества матчей . Они считают, что игроки команд должны оправдывать высокие зарплаты, играя чаще.