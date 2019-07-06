В Турции при обыске обнаружили радиоактивное вещество, применяемое в ядерном оружии

18 граммов радиоактивного вещества находилось в машине, которую остановили в турецкой провинции Болу в районе лесного парка Ататюрк сотрудники управления полиции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью. Об этом говорится в заявлении местных властей, его приводит агентство РИА «Новости». Предположительно, найденное вещество является калифорнием. Он используется при производстве боеголовок для ядерного оружия и в атомной энергетике. Его стоимость оценивается более чем в 70 миллионов долларов. Отмечается, что ввоз, хранение и транспортировка этого вещества требует специального разрешения. Подтвердить, что это именно калифорний должно турецкое агентство по ядерной энергетике, куда его отправили на экспертизу. О перехвате турецкой полицией контрабанды калифорния СМИ писали и в марте прошлого года. правда, тогда речь шла о беспрецедентной партии весом почти 1,5 килограмма. Однако позже выяснилось, что изъятое правоохранителями вещество не было нерадиоактивным.

Как сообщается, по этому делу об обнаружении 18 граммов калифорния задержаны пять человек, идет расследование.