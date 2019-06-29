В центре Москвы на Болотной площади прошли одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян
Их обвиняют в убийстве отца.
Сами девушки утверждают, что подвергались с его стороны насилию. Случай с сестрами Хачатурян показывает несостоятельность государства, касающегося институтов семьи. Так считает один из участников пикета, Джавид.
В ходе сегодняшней акции, по меньшей мере, одна из участниц была задержана. Вместе с ней в отделение полиции забрали и нескольких провокаторов из движения «Мужское государство».