В центре Москвы на Болотной площади прошли одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян

Их обвиняют в убийстве отца.

Сами девушки утверждают, что подвергались с его стороны насилию. Случай с сестрами Хачатурян показывает несостоятельность государства, касающегося институтов семьи. Так считает один из участников пикета, Джавид.

В ходе сегодняшней акции, по меньшей мере, одна из участниц была задержана. Вместе с ней в отделение полиции забрали и нескольких провокаторов из движения «Мужское государство».