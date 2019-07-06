У водителя катамарана, который вчера затонул в Чёрном море, не было лицензии на перевозку пассажиров

ЧП унесло жизни двух человек. Прокуратура возбудила дело в отношении перевозчика.

Уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг расследует Южная транспортная прокуратура. Перегруз там называют основной версией крушения судна. Прогулочный катамаран был рассчитан только на 10 пассажиров, не считая двух членов экипажа, но людей на нём было в 5 раз больше, в том числе дети. Выяснилось также, что водитель судна не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и к тому же работал без лицензии на перевозку пассажиров по морю. В отношении него дополнительно завели два административных дела о нарушениях правил работы, сообщает «Интерфакс». ЧП произошло вчера вечером в Чёрном море близ города Джубга в Туапсинском районе Кубани. Прогулочное судно перевернулось в ста метрах от берега. Две женщины погибли. Другие пассажиры доплыли до берега или их доставили на сушу проходившие рядом суда. Владельца и водителя судна задержали. Последнего сегодня могут взять под стражу.

Разлива нефтепродуктов в море нет, безопасности мореплавания затонувший катамаран не угрожает, сообщил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.