Избитая в опекунской семье Ингушетии семилетняя девочка, проведет в клинике Леонида Рошаля в Москве 1-2 месяца

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева. По ее словам, одну руку врачи ребенку спасли, второй по прежнему угрожает ампутация. Девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами 4 июля попала в больницу в Ингушетии. Позже у нее выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. В истязаниях ребенка следствие подозревает родную тетку. Женщина задержана, решается вопрос о мере пресечения.