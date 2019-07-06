Капитан катамарана, который с пассажирами перевернулся в Черном море, не имел лицензию. Об этом сообщили представители транспортной прокуратуры. Также выяснилось, что судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основной причиной опрокидывания прогулочного судна следователи называют его перегруз.

По данным СК, на катамаране находились 55 человек, в том числе, 12 детей. Две женщины погибли. Владелец катамарана и капитан задержаны. Возбуждено уголовное дело.