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16:30, 06 июля 2019

Капитан катамарана, который с  пассажирами перевернулся в Черном море, не имел лицензию

Капитан катамарана, который с  пассажирами перевернулся в Черном море, не имел лицензию. Об этом сообщили представители транспортной прокуратуры. Также выяснилось, что судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основной причиной опрокидывания прогулочного судна следователи называют его перегруз.

По  данным СК, на катамаране находились 55 человек, в  том числе, 12 детей. Две женщины погибли. Владелец катамарана и капитан задержаны. Возбуждено уголовное дело.



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