Сильнейшие велогонщики мира разыгрывают на улицах Брюсселя победу на первом этапе Тур де Франс

Сильнейшие велогонщики мира разыгрывают на улицах Брюсселя победу на первом этапе самой престижной многодневной велогонки мира – Тур де Франс.

Второй этап также состоится в Брюсселе. Это будет командная гонка с раздельным стартам. Личную разделку запланировали на 13 этапе. Всего за три недели спортсменам предстоит преодолеть дистанцию более чем 3 с половиной тысячи километров. Тур де Франс проходит в 106 раз. Это одно из самых популярных соревнований в мире, вне зависимости от вида спорта. На старт вышли 22 команды и 176 гонщиков. Среди них только один россиянин – Ильнур Закарин. Он считается одним из претендентов на желтую майку лидера, но не первого порядка. Таковыми чаще называют итальянца проллргоднего победителя британца Герайнта Томаса, чемпиона 2014 года Винченцо Нибали и колумбийца Науро Кинтано. В прошлом году Закарин пробился в десятку сильнейших, заняв 9 место. Он поедет в составе швейцарской команды Катюша-Альпецин.

Финиш Тур-де-Франс традиционно состоится на Елисейских полях в Париже 28 июля.