Режим чрезвычайной ситуации введен в американском штате Калифорния, где за последние дни произошло уже два мощных землетрясения.

Подземные толчки зафиксировали в 200 километрах от Лос-Анджелеса. По данным геологической службы США, их магнитуда составила более 7 по шкале Рихтера. Это самое мощное землетрясение в Калифорнии за последние 25 лет — с 1994 года, тогда погибли десятки человек и более девяти тысяч пострадали. На этот раз, как сообщалось, травмы получил один человек. Серьезных разрушений нет – известно, что повреждены несколько зданий, три тысячи человек остались без света, а в Лос-Анджелесе из-за землетрясения пришлось прервать два матча НБА. Между тем, губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в пострадавшем округе Сан-Бернардино, где проживает около двух миллионов человек. Как пишет Русская служба BBC, введение режима ЧС делает возможным оказание федеральной помощи. Сейсмологи не исключают, что землетрясения магнитудой 7 или выше могут повториться.

Предыдущее землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Калифорнии 4 июля. Оно также не вызвало серьезных разрушений