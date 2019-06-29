В центре Москвы продолжаются пикеты в поддержку сестер Хачатурян

На акции не обошлось без задержаний.

У скульптурной группы Михаила Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых» на Болотной несколько десятков человек выстроились в длинную очередь, чтобы выйти с плакатом к месту проведения одиночного пикета. Люди продолжают акцию в преддверии судебного процесса в отношении Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян. Защита настаивает на том, что случившееся летом минувшего года было вынужденной самообороной. Здесь есть представители армянской диаспоры, правозащитники, простые жители столицы. С такой трактовкой происшедшего не согласны оппоненты вышедших на пикет — здесь несколько довольно внушительного вида молодых людей, которые представляют неформальную группу «Мужское государство». Они называют случай Хачатурян рядовым криминалом и пытаются провести контрпикеты. Из-за этого уже были задержаны четверо из них, а в самом начале акции в ОВД Якиманка доставили и одну из участниц пикета против насилия.

Сегодняшняя серия пикетов проходит вместо неразрешенного властями «Марша сестёр».