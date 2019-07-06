На Хохловской площади в Москве вчера вечером снова произошли задержания

По сведениям сайта «МБХ Медиа» граждане попали в отделение за распитие спиртных напитков, причем некоторые из них в присутствии полиции или активистов «Льва против» ничего не употребляли, однако им сказали, что распитие зафиксировано на камеру.

У амфитеатра на Хохловской площади, известного как «Яма», уже несколько раз возникали конфликты между отдыхающими людьми а активистами, которые проводят так называемые «антиалкогольные» рейды.