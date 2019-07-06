Около 18 миллиардов рублей понадобится на восстановление жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области. Такую оценку привел зампред правительства Виталий Мутко. При этом он подчеркнул, что на прежних местах восстанавливать дома не имеет смысла.

И по оценке Мутко, и по оценке губернатора региона Сергея Левченко, на ликвидацию всех последствий наводнения потребуется более 30 миллиардов рублей.