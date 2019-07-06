Внук генерала ФСБ оказался среди семи сотрудников спецслужбы, которых подозревают в разбое

Новость об их аресте обрастает подробностями.

Среди задержанных офицер ФСБ Александр Карелин. Его дед генерал госбезопасности и преподаватель Академии службы безопасности, пишет РБК со ссылкой на свой источник. По его словам, дед офицера ФСБ был начальником курса на факультете контрразведки, выйдя на пенсию он работает в академии как гражданский преподаватель. Часто посещает ассоциацию ветеранов спецподразделения Альфа. Его внука источники РБК называют одним из вдохновителей налёта на столичный банк «Металлург» отставного офицера ГРУ Ивана Карасёва. Внука генерала ФСБ задержали рядом со зданием спецслужбы на Лубянке и отправили под домашний арест. Расследование в отношении офицеров подразделений Альфа, Вымпел и управления К началось после случаев пропажи денег при обысках, пишет Росбалт. Так у замглавы антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко из изъятых девяти миллиардов рублей пропали 100 миллионов. А у полковника ФСБ Кирилла Черкалина не досчитались части изъятой суммы в 6 с половиной миллиарда рублей. Оказалось, что одни и те же бойцы Альфы перед обысками вынимали из бронежилетов железные пластины и затем прятали туда пачки денег.

Фигурантам уголовного дела грозит до 15ти лет лишения свободы. Большинство сотрудников спецслужбы арестованы. По данным источников РБК на причастность к разбоям проверяют ещё около десяти офицеров центрального аппарата ФСБ.