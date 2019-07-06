В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян. Три девушки обвиняются в убийстве своего отца.

Сестер задержали год назад по делу об убийстве отца. Они сами вызвали полицию и признали вину. При этом следствие подтвердило, что девушки подвергались издевательствам и сексуальному насилию со стороны погибшего. В прошлом месяце расследование дела было завершено. После этого в нескольких городах России и за рубежом начались акции в поддержку Хачатурян.