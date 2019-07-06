Стоимость создания российского космического телескопа повысилась вдвое

«Спектр-М» обойдется бюджету в 20 миллиардов рублей, не считая денег, потраченных на его запуск на орбиту. Об этом «РИА Новости» сказали в совете РАН по космосу.

Высокая стоимость связана с необходимостью разработки или покупки сложных технологий. Ученые утверждают, что аналогичные зарубежные проекты стоят еще дороже.

«Спектр-М» должен заменить на орбите неисправный «Спектр-Р». Запуск телескопа изначально был запланирован на этот год, но затем сроки перенесли на десять лет.