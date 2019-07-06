Европейские власти нашли у Боинг737 Мах проблемы с автопилотом

Как сообщает Bloomberg, требования устранить этот недостаток авиарегулятор направил властям США и самому производителю. По данным специалистов, автоматическая система управления самолетом может не отключиться при чрезвычайных ситуациях. В таком случае пилоты не смогут самостоятельно выйти из трудного положения. Отмечается, что раньше проблемы с работой автопилота не обсуждались.

Многие страны мира приостановили использование модели 737 Мах после того, как два лайнера этого типа разбились в Индонезии и Эфиопии. В обоих случаях крушениям предшествовали сбои во вспомогательных системах самолетов.