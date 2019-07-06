На Аляске погода бьет температурные рекорды

На этой неделе приполярный регион пережил самый жаркий день за всю историю наблюдений. Температура в городе Анкоридж превысила 32 градуса, передает Би-би-си. Отмечается, что средняя температура для этого времени года – 18 градусов. Окрестности города, в котором проживает почти половина жителей штата, затянуты дымом от лесного пожара, а реки переполнены талой водой. Жара привела к массовой гибели птиц. Как считают ученые, местный вид тупиков гибнет из-за недостатка пищи – планктон начал мигрировать из-за повышения температуры воды.